مقتل شخصين في هجوم شنه مسلحون في هيرات غربي أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

أعلن وحيد قاتلي، حاكم إقليم هيرات الواقع غربي أفغانستان، مقتل شخصين في هجوم شنه مسلحون مجهولون صباح اليوم الاثنين، بمدينة هيرات عاصمة الاقليم.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية عن المسؤول الافغاني القول، إن الحادث وقع في منطقة "سيد مختار" شمالي مدينة هرات، بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار على سيارة نائب رئيس مديرية الأمن الوطني، مما أدى إلى مقتل سائقه وأحد أفراد الأمن.

وأوضح أن "المسؤول في مديرية الأمن الوطني لم يكن في سيارته عندما وقع الهجوم".

ولم يعلق مسؤولو الأمن المحليون بعد على الحادث .

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.