السلطات التركية تلقي القبض على 14 شخصا بشبهة الانتماء لداعش

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة- (د ب أ):

أوقفت السلطات التركية اليوم الاثنين 14 أجنبيا في العاصمة أنقرة للاشتباه في انتمائهم لتنظيم "داعش".

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية فإن فرق مكافحة الإرهاب والاستخبارات توصلت لمعلومات تفيد بتواجد 21 مشتبها بانتمائهم لتنظيم داعش في المدينة.

وتمكنت الفرق عبر عمليات أمنية متزامنة أطلقتها في ساعات الصباح الأولى من القبض على 14 متهما، لهم صلات بمناطق الصراع في بلدان المنطقة.

وما زالت العمليات متواصلة لإلقاء القبض على المشتبه بهم الآخرين.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.