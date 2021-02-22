مد معرض ديارنا للحرف اليدوية حتى 27 فبراير نظرًا للإقبال الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مد فترة عمل معرض "ديارنا للحرف اليدوية" والذي يقام هذا العام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" لمدة يومين إضافيين لينتهي في 27 فبراير بدلًا من 25 فبراير.

وقال بيان من الوزارة اليوم الاثنين إن الدورة الـ 61 من معرض ديارنا للحرف اليدوية والتي تقام بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة إقبالًا كبيرًا من الجمهور، وهو الأمر الذي دفع لاتخاذ قرار المد ليومين إضافيين لإعطاء أكبر فرصة للجمهور لزيارة المعرض.

وذكر البيان أن منتجات الإكسسوار الحريمي والكليم والسجاد والمشغولات اليدوية ومنتجات الألباستر، شهدت إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

ويقام المعرض وفقاً لكافة الإجراءات الاحترازية وطبقاً لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، وذلك لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين.

ويفتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور يومياً اعتباراً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً حيث يقام على مساحة 2800 متر مربع، ويشارك به 300 عارض يمثلون جميع محافظات الجمهورية بمنتجاتهم التراثية والتي تتميز بالجودة والأسعار المناسبة بالإضافة إلى منتجات الأشخاص ذو الإعاقة والغارمات.