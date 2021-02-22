ارتفاع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر بيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواها أمس، بينما استقرت أسعار باقي العملات مقابل الجنيه، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وحافظ سعر شراء الدينار الكويتي على مستواه عند 48.76 جنيه للشراء، بينما صعد سعر البيع 4 قروش إلى 51.92 جنيه.

واستقر سعر الدينار البحريني عند 40.28 جنيه، و41.62 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدينار الأردني ثابتا عند 21.68 جنيه للشراء، و 22.15 جنيه للبيع.

وظل سعر الريال السعودي ثابتا عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وبقي سعر الريال القطري ثابتا عند 4 جنيهات للشراء، و4.31 جنيه للبيع.