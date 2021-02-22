دراسة / لقاح "فايزر - بيونتيك" فعّال بنسبة 89,4 بالمائة ضدّ فيروس "كورونا" وإنتقاله

اسماعيل عبد الحي - قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لكورونا فعال بنسبة 89,4%، ليس في مكافحة الفيروس فحسب، بل وحتى في كبح إنتقاله إلى الغير.

وأوضحت إستنادا إلى تحقيق حول لقاح "فايزر- بيونتيك"، "يبدو أنه يمنع إنتقال فيروس كورونا بشكل كبير ودراسة واسعة النطاق تمت بمعية وزارة الصحة الإسرائيلية وظهر بمقتضاها أن اللقاح فعال بنسبة 89,4 بالمائة في الوقاية من العدوى".

وسبقت قناة تلفزيون "سي آن بي سي" الأمريكية المجلة الألمانية بشأن هذا الخبر بالإعلان، الجمعة الماضي، عن نتائج متابعة وتحليل مدى فعالية هذا اللقاح الأمريكي الألماني بعد تطعيم أعداد كبيرة من الناس، وقالت القناة التلفزيونية الأمريكية إن لقاح فايزر- بيونتيك "يقلص بشكل كبير إنتقال الفيروس"، إستنادا إلى دراستين إسرائيليتين بالتعاون مع مخابر "فايزر - بيونتيك" بينت أن فعالية اللقاح في منع إنتشار كوفيد 19 تبلغ 89,4 بالمائة وقد تصل في حالات معينة إلى 93,7 بالمائة.

المصدر: مجلة "Der Spiegel" الألمانية

قناة تلفزيون "CNBC" الأمريكية