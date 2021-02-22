اخبار العالم

ألمانيا تسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس المستجد التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 4 آلاف و369 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وسجل المعهد 62 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليونين و390 ألفاً و928 حالة.
وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 67 ألفاً و903 حالات. وبلغ عدد المتعافين مليونين و198 ألف شخص.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا