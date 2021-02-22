مصر تسجل 608 إصابات جديدة بكورونا و55 وفاة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و55 وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 543 أشخاص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 137 ألفاً و837 حالة حتى مساء الأحد، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد بلغ 178 ألفاً و151 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10353 وفاة.