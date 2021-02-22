الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصل لـ "حل مؤقت" مع طهران بشأن عمليات التفتيش

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدى عودته من زيارة لطهران، مساء الأحد، التوصل إلى "حل مؤقت" مع إيران يتيح استمرار عمليات تفتيش "مرضية" بالرغم من تقليص عمل المفتشين الدوليين انطلاقا من الثلاثاء المقبل.



وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي مقتضب "ستكون إمكانية الوصول (إلى المنشآت النووية) محدودة، دعونا نكون واقعيين، لكنه سيكون بإمكاننا الإبقاء على المستوى الضروري من المراقبة والتحقق"، مضيفا "هذا ينقذ الوضع في الوقت الحاضر".



لكن جروسي قال إن وتيرة وصول المفتشين إلى المواقع الإيرانية ستتراجع ولن يكون هناك مزيد من عمليات التفتيش المفاجئة.



المصدر: وكالات

