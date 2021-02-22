مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد دبي تفتح للعالم فرص الازدهار

محمد الفلاح - الإثنين 22 فبراير 2021

أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، وتوجيهات سموه المستمرة، بتوفير البيئة الداعمة للأعمال، ومواصلة توثيق دور دبي، في ضوء مسؤوليتها كشريك مؤثر، يضع أمام القطاع الخاص المحلي والعالمي كل الفرص التي تعينه على تحقيق النمو والازدهار.



كانت سبباً مباشراً في تسريع وتيرة تعافي الإمارة من تبعات الجائحة، باتخاذ قرارات وتدابير سريعة وحاسمة، أسهمت في تجنب الأسوأ، والعودة إلى مباشرة الأعمال، ضمن مختلف القطاعات الحيوية في دبي، ومن أهمها قطاع المعارض.

جاء ذلك، بمناسبة افتتاحه ، أمس، الدورة السادسة والعشرين من معرض «جلفود 2021»، بمشاركة نحو 2500 شركة من 85 دولة، في أول فعالية عالمية مباشرة للقطاع منذ 12 شهراً.