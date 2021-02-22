شكرا لقرائتكم خبر عن العالم .. استخدام 43 مليون جرعة من لقاحات سينوفارم الصينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت وسائل إعلام رسمية صينية يوم الأحد إنه تم استخدام أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 من إنتاج شركة سينوفارم الصينية التي تدعمها الدولة، منها أكثر من 34 مليون جرعة داخل الصين والباقي بالخارج.

وتنتج شركة (سي.إن.بي.جي) التابعة لسينوفارم لقاحين مضادين لكوفيد-19، أحدهما تطوره وحدة لها في بكين وحصل على الموافقة للاستخدام العام في الصين والاستخدام الطارئ في عدد من البلدان منها العراق وباكستان والمغرب.

واللقاح الثاني تطوره وحدة لشركة (سي.إن.بي.جي) في ووهان وحصل أيضا على الموافقة للاستخدام الطارئ في الصين.

وقال التلفزيون المركزي الصيني "تم حتى الآن استخدام أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات (سي.إن.بي.جي)... منها أكثر من 34 مليون جرعة داخل الصين".

وبخلاف هذين اللقاحين تطور الصين اثنين آخرين بشركتي سينوفاك بيوتك وكانسينو بيولوجيكس، حصلا على الموافقة على الاستخدام في الخارج.