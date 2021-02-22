شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا تصل إلى 2.81 مليون حالة في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 81ر2 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس ارتفع إلى 95 ألفا و718 حتى صباح السبت الآن. وتعافى من المرض 32ر2 مليون مصاب.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 55 أسبوعا.