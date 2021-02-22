قيادي فلسطيني يطالب حماس بإطلاق المعتقلين السياسيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب محمود الزق، أمين سر هيئة العمل الوطني، الإثنين، حركة حماس، بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بغزة، والالتزام بمرسوم إطلاق الحريات.

وقال الزق لـ"الخليج 365": "يوجد 55 معتقلا سياسيا في غزة كان المفترض أن يتم التعامل معهم بروح مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس"، مشددا على ضرورة أن يلتزم الجميع بهذا المرسوم ..

وأمس الأول السبت، أصدر الرئيس الفلسطيني، مرسوما رئاسيا بإطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.

وجاء المرسوم استعدادا للانتخابات التشريعية التي ستجري في الثاني والعشرين من مارس/آذار المقبل والتي ستعقبها انتخابات رئاسية في 31 يوليو/تموز من نفس العام.

وفيما أشار الزق إلى وجود حوار بين فتح وحماس لإنجاز خطوة الإفراج عن المعتقلين السياسيين في غزة، أعرب عن "أسفه الشديد لعدم التعامل مع الأمر بشكل جدي في غزة (حيث تسيطر حماس) ولم يتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين".

وأضاف "الأصل أن يتم التعامل مع هذا الملف بروح المرسوم على طريق إنهاء الاعتقال السياسي لتهيئة الأجواء للانتخابات التشريعية التي ستكون مدخلا لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة".

وتعتقل حماس في سجونها بغزة نحو 80 شخصا من العاملين في الأجهزة الأمنية وأعضاء في حركة فتح، وتوجه لهم اتهامات سياسية ذات علاقة بالانقسام الفلسطيني أو العمل مع السلطة الوطنية بالضفة الغربية.

وجاء في نص المرسوم الرئاسي الذي تلقت ”الخليج 365” نسخة منه ، أن الخطوات تأتي "لتعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، وفقا لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة".

وشمل المرسوم الرئاسي "التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي".