أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 22 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقرت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين 22 فبراير 2021، ترقبا لأسعار المعدن النفيس بداية تعاملات الأسبوع.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم الإثنين عند 215.09 ريال (57.36 دولار).



وبقي سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية) عند 188.20 ريال (50.19 دولار).

بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية عند نحو 161.32 ريال (43.92 دولار).

الذهب الاقتصادي

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية عند مستوى 125.47 ريال (33.38 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية نحو 6693.75 ريال (1785 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1505.25 ريال (401.60 دولار).

وارتفعت أسعار الذهب لدى آخر إغلاق- الجمعة - متعافية من أدنى مستوياتها في أكثر من 7 أشهر الذي بلغته في وقت سابق، وذلك بفعل هبوط الدولار، لكن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية أبقى المعدن على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل يناير/ كانون الثاني.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1778.36 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثاني من يوليو تموز إلى 1759.29 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقال بارت ميليك مدير استراتيجيات السلع الأساسية في تي.دي سيكيوريتيز "الانخفاض في الدولار الأمريكي قاد على الأرجح صعود الذهب"، مضيفا أن التحرك قد يكون أيضا فنيا في طبيعته.