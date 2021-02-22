بوينج توصي بوقف استخدام بعض طائرات 777 بعد حادث في أمريكا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت شركة بوينج إنها أوصت شركات الطيران بوقف رحلات طائرات بوينج 777 التي تعمل بنفس المحرك الذي تناثر منه حطام فوق دنفر بالولايات المتحدة يوم السبت، وذلك بعدما أعلنت السلطات التنظيمية الأمريكية إجراء مزيد من الفحوص وعلقت اليابان استخدام الطائرات لحين دراسة إجراءات أخرى.

جاءت الإجراءات التي تشمل الطائرات التي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000، بعدما هبطت طائرة بوينج 777 تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز بسلام في دنفر يوم السبت بعد عطل أصاب محركها الأيمن.

وقالت يونايتد يوم الأحد إنها علقت مؤقتا بشكل طوعي كل رحلات طائراتها من هذه الفئة وعددها 24.

وقالت بوينج إنها توصي "بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و 59 في المخازن والتي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000-112 حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب".

والطرازات 777-200 و777-300 المعنية بتلك الإجراءات أقدم وأقل كفاءة في استهلاك الوقود من الأنواع الأحدث، وتعكف معظم الشركات على إخراجها من أساطيلها.

ونشرت شرطة برومفيلد بولاية كولورادو صورا لقطع تطايرت من الطائرة بوينج 777-200 التي يبلغ عمرها 26 عاما، بما فيها غطاء محرك، لكن لم ترد تقارير عن أي إصابات على الأرض.

وقالت شركة يونايتد في بيان إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الرحلة رقم 328 التي كانت تقل 231 راكبا وطاقما مؤلفا من عشرة أفراد.

وذكر المجلس الوطني لسلامة النقل أن الفحص الأولي للطائرة يشير إلى أن معظم الأضرار محصورة في المحرك الأيمن، مع أضرار طفيفة بالطائرة.

وأمرت وزارة النقل اليابانية شركتي الخطوط الجوية اليابانية وإيه.إن.إيه هولدنجز بتعليق استخدام الطائرات 777 التي تعمل بمحركات برات أند وتني 4000 لحين دراسة إجراءات إضافية.

وأضافت أن رحلة للخطوط اليابانية من مطار ناها إلى طوكيو في الرابع من ديسمبر كانون الأول 2020 كانت قد عادت إلى ناها بسبب عطل في المحرك الأيسر.

وقال مجلس سلامة النقل الياباني في 28 ديسمبر كانون الأول إنه اكتشف أضرارا بشفرتين من مروحة المحرك الأيسر. ولا يزال التحقيق مستمرا.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن يونايتد هي المشغل الأمريكي الوحيد لتلك الطائرات والشركات الأخرى التي تستخدمها في اليابان وكوريا الجنوبية.

وقال مسؤول بوزارة النقل في كوريا الجنوبية إنها بانتظار إجراء رسمي من إدارة الطيران الاتحادية قبل إصدار توجيه لشركات الخطوط الجوية. وقالت الإدارة الأمريكية إنها ستصدر توجيها قريبا.