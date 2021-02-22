شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ستة في حادث تحطم طائرة عسكرية مكسيكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مكسيكو سيتي - (رويترز)

قالت وزارة الدفاع المكسيكية، إن ستة من أفراد الجيش لقوا حتفهم في حادث وقع صباح الأحد لطائرة تابعة لسلاح الجو في ولاية فيراكروز في جنوب شرق البلاد. وأضافت الوزارة في بيان أن الحادث وقع لدى إقلاع الطائرة في نحو الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحاً من مطار في بلدية إيميليانو زاباتا. وأشارت إلى أن الجيش سيجري تحقيقاً. ولم يُعرف عدد من كانوا على متن الطائرة.