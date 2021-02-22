شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تدعو إلى ضبط العلاقات مع أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - (رويترز)

دعا وانغ يي عضو مجلس الدولة ووزير خارجية الصين، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، إلى العمل مع الصين لاستئناف الحوار بين البلدين من أجل إعادة العلاقات التي تضررت خلال رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال وانغ إن أفعال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقمع واحتواء الصين تسببت في ضرر بالغ ودعا واشنطن إلى إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الصينية والتخلي عما وصفه بقمع غير عقلاني لقطاع التكنولوجيا الصيني. وحث وانغ واشنطن أيضاً على احترام المصالح الأساسية للصين والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبكين ووقف «التواطؤ» مع القوى الانفصالية من أجل استقلال تايوان. وقال وانغ في تصريحات معدة سلفاً تُرجمت إلى الإنجليزية: «إن الولايات المتحدة قطعت بشكل أساسي الحوار الثنائي على جميع المستويات خلال السنوات القليلة الماضية». وأضاف: «نحن على استعداد لإجراء اتصالات صريحة مع الجانب الأمريكي والدخول في حوارات تهدف إلى حل المشكلات». وأشار وانغ إلى اتصال هاتفي جرى في الآونة الأخيرة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وبايدن بوصفه خطوة إيجابية. في سياق متصل، قال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، كوي تيانكاي الاثنين، إن على الصين والولايات المتحدة توضيح حدود سياستهما وأن يكون لديهما فهم دقيق للنوايا الاستراتيجية لكل منهما. وقال كوي، الذي أدلى بهذه التصريحات خلال منتدى في بكين، إن مسائل مثل تايوان وشينجيانغ والتبت هي قضايا تمثل خطاً أحمر بالنسبة لبكين.