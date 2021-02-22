الإمارات تستضيف العالم وتبشر بالتعافي من آثار «كورونا»

يحمل تنظيم دولة الإمارات للدورة الـ 15 من معرضي «آيدكس ونافدكس 2021»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بشرى للعالم أجمع نحو الدخول إلى مرحلة التعافي من جائحة «كوفيد-19»، كما يؤكد أهمية العمل معاً يداً بيد من أجل معالجة آثار الجائحة على مختلف الصعد لاسيما الصحية والاقتصادية. ويعكس تواجد عارضين من 60 دولة ثقة العالم في قدرة الإمارات على استضافة أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة في الصناعات الدفاعية على مستوى العالم، كما يأتي تطبيق الدولة لحزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين، ليؤكد أن التعافي من الجائحة واستدامة الالتزام يشكلان وجهين لعملة واحدة ويقودان معاً إلى عودة آمنة للحياة الطبيعية.

وأكد مسؤولون ومشاركون في «آيدكس ونافدكس 2021»، أن دولة الإمارات من خلال استضافتها لهذا الحدث العالمي، تقدم نموذجاً متميزاً للتخطيط للتعافي من آثار الجائحة، مشيرين إلى أن مثل هذه الجهود تدفع نحو تعزيز الحراك الاقتصادي على مستوى العالم وتعظم كذلك من أهمية التعاون الدولي من أجل معالجة آثار الجائحة. وقال جون باول مدير عام (Exalto emirates) للمستلزمات البحرية والمشارك في معرض «نافدكس 2021»، إن المعرض وفر منصة مثالية للشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية في مختلف أنحاء العالم من أجل التعرف إلى الفرص المتاحة لتعزيز النمو في هذا القطاع الحيوي وتبادل الخبرات وتعزيز الجهود من أجل معالجة آثار جائحة «كوفيد- 19» التي أثرت في مختلف القطاعات. وأضاف أن المشاركة في معرضي «آيدكس ونافدكس 2021»، كانت تمثل تحدياً للعديد من الشركات في ظل الجائحة إلا أن الجهود البارزة التي قامت بها الجهات المعنية في دولة الإمارات والحرص على إقامة هذين الحدثين وفقاً للأجندة المعدة سلفاً مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المشاركة، كلها عوامل مكنت العارضين من مختلف أنحاء العالم من الحضور إلى أبوظبي والتواجد في هذين الحدثين.

وأكد أن إقامة آيدكس ونافدكس منحنا جرعة من الأمل والتفاؤل بقدرة السوق على العودة مجدداً إلى وتيرة النمو وتعزيز الحراك الاقتصادي في المجالات كافة. من جانبه قال وليد عبدالله التميمي المدير العام لهيئة الإمارات للتصنيف والمشارك في معرض نافدكس، إن المشاركة الواسعة من الشركات الدولية في «آيدكس ونافدكس 2021» عكست تقدير العالم لدولة الإمارات وثقتهم في قدرتها على استضافة أبرز المعارض العالمية بكفاءة كبيرة.

وأكد أن الشركات العالمية تلتقي اليوم في دولة الإمارات من أجل التعرف إلى الفرص المتاحة في المستقبل ومن أجل التعاون الجماعي لمواجهة التحديات المشتركة والمضي قدماً في طريق التعافي من آثار الجائحة. من جهته قال المهندس خميس راشد الكعبي من شركة اعتماد القابضة أن معرضي «آيدكس ونافدكس 2021» منحا الشركات العارضة منصة مثالية من أجل تبادل الخبرات وعقد الاتفاقيات وبلورة رؤية تسهم في تعزيز النمو في مختلف قطاعات العمل.

وأشار إلى أن دولة الإمارات توفر للعالم من خلال هذين المعرضين الفرصة من أجل التخطيط الأمثل للمرحلة المقبلة والعمل من أجل دفع مسارات النمو في مختلف قطاعات العمل. وأكد أن المشاركة الواسعة في الحدثين عكست قدرة الدولة على استضافة الفعاليات العالمية رغم تداعيات الجائحة، خاصة مع تبنيها منظومة من الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تضمن صحة وسلامة المشاركين والزوار.

وتعقد فعاليات الدورة الـ 15 من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2021 حتى 25 فبراير الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 900 شركة من نحو 60 دولة. ويطرح المعرضان أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة بجانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

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