شكرا لقرائتكم خبر عن المعادن تحلق إلى مستويات 2011.. النحاس بـ 9000 دولار والنيكل بـ20 ألفاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أسعار المعادن التحليق مقتربة من مستوياتها القياسية التي حققتها في العام 2011، وفيما سجلت عقود النحاس 9000 دولار للمرة الأولى منذ سبتمبر/ أيلول 2011، قفز القصدير بنسبة 8.6% في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس /آب 2011 عند 27000 دولار للطن. كذلك قفز النيكل بنسبة 2.1% عند 20 ألف دولار للطن. وواصلت أسعار النحاس في لندن مكاسبها يوم الاثنين لتتخطى مستوى 9000 دولار للطن للمرة الأولى منذ أكثر من 9 سنوات، مدفوعة بضعف الدولار وآمال ارتفاع الطلب في الصين، أكبر مستهلك في العالم بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة. وارتفع النحاس استحقاق ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3.3% إلى 9199 دولاراً للطن، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2011. العقد الآن أقل بنسبة 10% من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10190 دولارا للطن في فبراير/ شباط 2011. وارتفع عقد النحاس الأكثر تداولًا في شهر أبريل في بورصة شنجهاي للعقود الآجلة بنسبة 6% إلى 10428.15 دولار للطن، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب 2011. (وكالات)