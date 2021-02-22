شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: حياة كريمة وتطوير قرى الريف ترجمة لمفاهيم حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة وتطوير القرى و100 مليون صحة وغيرها مما تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، تعكس الفهم الصحيح لمفهوم حقوق الإنسان، وهو توجه جيد وغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحقيق الحقوق الاجتماعيه والاقتصادية، والوصول لتنمية جادة وشاملة فى القرى الأكثر احتياجا ورعاية الفئات الأقل دخلا.

ولفت "عبد العزيز" إلى أن تحقق جودة الحياة لكل الأهالي فى القرى والريف المصرى، هو إرساء للمعنى الدقيق والفهم الصحيح لحقوق الإنسان، واتساقا مع المعايير الدولية، معتبرا أن مصر تنطلق نحو طريقها لتحقيق تنمية حقيقية للإنسان والعمران وتحسين الخدمات الاجتماعية.

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تمثل مشروع من أهم المشروعات التى تستحق الإشادة وتعكس التوجهات المشهودة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتى كانت أحد المطالب الرئيسية لثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وشدد أن مبادرة حياة كريمة تعمل على رفع المستوى المعيشى للمواطن وتطوير يشمل جميع مناحى الحياة، مشيرا إلى أن كافة هذه الخطوات تسهم فى تغيير يشعر به المواطن بشكل مباشر خلال الأعوام القادمة .

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، و لتغيير واقع الريف المصرى، وتوفير حياة بمعنى الكلمة للفئات البسيطة وغير القادرة، وذلك في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية، وتعد من أهم وأبرز المبادرات التي اُطلقت خلال السنوات الأخيرة التي كان لها دور مباشر ونتائج عظيمة على المجتمع، كما تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.