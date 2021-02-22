​تبدأ اليوم.. الأرصاد: منخفض جوي وراء الموجة الجديدة من عدم استقرار الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل موجة عدم استقرار في الطقس‎ التي تبدأ اليوم الاثنين.

وأكدت شاكر في بث مباشر لـ"الخليج 365"، أن البلاد تتعرض اليوم الاثنين لمنخفض جوي يؤثر على جميع أنحاء الجمهورية، ويؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، أن أمطار غزيرة إلى متوسطة ستسقط على السواحل الشمالية للبلاد السلوم ومطروح والإسكندرية، تمتد إلى مناطق من الوجه البحري وتكون أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة الشدة.

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