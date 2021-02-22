وزيرة التعليم الألمانية ترحب بإعادة فتح المدارس الابتدائية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

رحبت وزيرة التعليم الألمانية أنيا كارليشيك بإعادة فتح المدارس ابتدائية في عدة ولايات ألمانية هذا الأسبوع.

وقالت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "من الجيد أن العديد من المدارس في ألمانيا بدأت الآن تدريجيا التدريس بالحضور الشخصي مرة أخرى"، مضيفة أنه لا يمكن استبدال أي شيء بالتدريس في الفصل، وقالت: "الأطفال، وخاصة الصغار منهم، يحتاجون إلى بعضهم البعض".

ودعت الوزيرة إلى "تطبيق كافة الوسائل المتاحة لمنع انتقال فيروس كورونا"، حتى تتمكن المدارس من الاستمرار في تقديم خدماتها خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت كارليشيك إن التطور الأخير في عدد الإصابات يستلزم أكبر قدر من الحذر، مشيرة إلى الخوف من انتشار متغيرات كورونا الجديدة، وقالت: "يجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عند إدارة المدارس. لكنني على ثقة من أن الولايات ستأخذ ذلك في الاعتبار في قراراتها الخاصة بإعادة الفتح".

وعقب خطوات إعادة الفتح الأولى في ولايتي سكسونيا السفلى وسكسونيا، تستأنف مراكز الرعاية النهارية والمدارس الابتدائية عملها في عشر ولايات ألمانية أخرى اعتبارا من اليوم الاثنين.

وبعد حوالي شهرين من الإغلاق، تُستأنف الدراسة على مراحل بدءا من المدارس الابتدائية، حيث سيتم الحضور بالتناوب، أي تقسيم الصفوف، لخفض الأعداد، أو بالحضور الكامل في مجموعات ثابتة دون أن تلتقي هذه المجموعات بعضها بعضا بقدر الإمكان. وبحسب الوضع في كل ولاية، قد تسمح دور الحضانة بعودة جميع الأطفال، أو عدد محدد.

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