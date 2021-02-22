الصين: تسجيل 11 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89842 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الحالات الـ 11 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 3 حالات في قوانغدونغ وحالتين في كل من شنجهاي وسيتشوان وحالة واحدة في كل من بكين وتيانجين وفوجيان وهونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4939 حالة غادر منها 4754 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 33 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 84805 أشخاص، وأن 7832 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 309 حالات منها 271 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 10868 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 197 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 942 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 9 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10389 مريضا في هونج كونج، و47 مريضا في ماكاو، و 893 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.