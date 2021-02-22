نتنياهو يناقش موقف إسرائيل من الاتفاق النووي الإيراني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 08:45 صباحاً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 22 - فبراير - 2021 8:34 صباحًا

من المقرر، أن يجري رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، اليوم الاثنين، أول مناقشة استراتيجية مع القيادة الأمنية، حول موقف إسرائيل من الاتفاق النووي الإيراني.

وأشارت القناة “12” الإسرائيلية إلى أنه سيشارك في الجلسة رؤساء الأجهزة الأمنية، من بينهم وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين ومستشار الأمن القومي مائير بن شابات.

وأضافت أنه “من القضايا الأخرى المطروحة على الطاولة، منع التموضع الإيراني في اليمن والعراق وسوريا، وأيضا مراقبة وثيقة وشفافة على جميع المنشآت النووية الإيرانية”.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي قد أعلن ، الأحد، أنه “تم التوصل إلى اتفاق مؤقت لمواصلة أنشطة التفتيش في إيران لمدة 3 أشهر”.

وقال في مؤتمر صحافي في طهران إن زيارته إلى إيران يومي السبت والأحد “كانت جيدة”.

وأكد غروسي “التوصل إلى اتفاق على عدد من القضايا الفنية مع إيران”.

وشدد على حرص الوكالة على “إلزام إيران بمواصلة عمليات التفتيش”، مشيرا إل أن الوكالة “لا شأن لها بالمفاوضات السياسية مع إيران”.

وقال مدير الوكالة إنه “سيتاح لمفتشي الوكالة الوصول إلى منشآت إيران النووية”.