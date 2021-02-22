عداد كورونا لا يتوقف.. الإصابات تلامس 112 مليون حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 08:45 صباحاً - يواصل فيروس كورونا المستجد انتششاره رغم عمليات التطعيم التي انطلقت في معظ دول ومناطق العالم .

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 111 ملايين و957 ألفا و494 إصابة، الإثنين.

وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و477 ألفا و839 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 87 مليونا و319 ألفا و432 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

طفرة في وفيات أمريكا

تقترب الولايات المتحدة من تجاوز عتبة 500 ألف وفاة بفيروس كورونا في وقت يبعث فيه عدد من المؤشرات على الأمل وفي مقدمها وتيرة عمليات التلقيح.

وقال أنطوني فاوتشي، خبير الأمراض المعدية ومستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد: “إنه أمر رهيب، مروع”.

وبحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز، فإن حصيلة الوباء بلغت الأحد أكثر من 497 ألف وفاة في الولايات المتحدة.

انطلاق التطعيم في أستراليا

بدأت حملة التطعيم في أستراليا، وكان أعضاء في الحكومة الأسترالية من أوائل الأشخاص الذين تلقّوا جرعة من اللقاح المضادّ لكوفيد-19، من أجل تعزيز ثقة الجمهور.

ويأتي ذلك غداة احتجاجات ضدّ التطعيم خرجت في مدن أستراليّة كبرى وضمّت آلاف الأشخاص.

وقال نحو 22% من الأستراليّين إنهم لا يُفكّرون في الحصول على اللّقاح، وفقًا لمسح أجرته الجامعة الوطنيّة الأستراليّة.

11 إصابة جديدة في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 11 إصابة جديدة بكوفيد -19 في البر الرئيسي في 21 فبراير/ شباط مقارنة بسبع حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.

وسجلت الصين أيضا ثماني حالات إصابة جديدة بدون أعراض مقابل ست حالات في اليوم السابق. ولا تصنف الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض على أنها حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

ويبلغ الآن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 89842 حالة في حين ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.