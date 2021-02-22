ظريف: أي محاولة إسرائيلية لشن هجوم على إيران بمثابة “انتحار”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 08:45 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - فبراير - 2021 8:12 صباحًا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن أي محاولة إسرائيلية لشن هجوم على إيران هي ”انتحار“، زاعماً أن ”الدعم الإسرائيلي للإرهاب لن يمر دون رد“.

وقال ظريف، في مقابلة مع قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، مساء الأحد، إن ”أي هجوم عسكري إسرائيلي ضد إيران وبرنامجها النووي سيكون بمثابة انتحار حقيقي، وهو يعني تدمير هذا النظام“.

ودافع ظريف عن وجود قوات إيرانية في سوريا، واصفاً هذا الوجود بأن هدفه ”محاربة الإرهاب“، مشيراً إلى أن ”على إسرائيل أن تفهم أن سياستها في دعم مجموعاتها الإرهابية لن تمر دون رد“.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن ”طهران مستعدة لمحادثات مع جيرانها دون شروط مسبقة وترغب في علاقات جيدة معهم“.

وفي ما يتعلق بعودة واشنطن للاتفاق النووي، قال ظريف ”على الولايات المتحدة كطرف منتهك للاتفاق النووي أن تتخذ إجراءات تصحيحية، وسنرد على ذلك بشكل فوري وإيجابي“.

وبشأن تشكيل حكومة في لبنان، قال ظريف: ”نحن نساعد اللبنانيين على التوصل إلى اتفاق في ما بينهم، ولا يمكننا أن نفرض اتفاقا على لبنان، كما لا يستطيع أحد غيرنا فعل ذلك“.

كما أوضح محمد جواد ظريف عن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي: ”عرضنا مساعدة لبنان بعد الكارثة في مرفأ بيروت، لكن الضغط الأمريكي حال دون ذلك“.