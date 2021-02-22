فرنسا.. إصابات كورونا تصل إلى 3.6 مليون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 فبراير 2021 08:45 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الأحد، عن تسجيل 22046 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعاً من 16546 الأحد الماضي، عندما تراجعت أعداد الإصابات لفترة وجيزة.

وزاد متوسط عدد الحالات الجديدة على مدى 7 أيام فوق حاجز 20 ألفاً مجدداً بعد تزايد الحالات على أساس أسبوعي لليوم الرابع على التوالي، وفقاً لوكالة “رويترز”.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 160 وفاة جديدة، الأحد، انخفاضاً من 183 الأربعاء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 84306، وبلغ إجمالي الإصابات حتى الآن 3.6 مليون.

وعززت الحكومة الفرنسية في المدارس الابتدائية والثانويات إجراءات الوقاية للحد من انتشار السلالات المتحورة من فيروس كورونا. ووصلت الإجراءات في بعض الأحيان إلى حد غلق بعض هذه المدارس. فهل هذا يعني أن وباء كوفيد-19 يشكل خطرا كبيرا على الأطفال؟ فرانس24 تقيم الوضع.

أثار الانتشار السريع والخطير للسلالات المتحورة من فيروس كورونا، سواء كانت السلاسة البريطانية والبرازيلية أو تلك التي ظهرت في جنوب أفريقيا، مخاوف عدة لدى السلطات الفرنسية ما دفع هذه الأخيرة إلى تعزيز وتكثيف الإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذه السلالات خاصة لدى الأطفال.