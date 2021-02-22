اليوم: حفل موسيقى عالمي ضمن احتفالات تعامد الشمس على معبد أبو سمبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تنظم وزارة السياحة والآثار اليوم الإثنين، حفل موسيقي عالمي، داخل معبد أبو سمبل جنوب أسوان، على هامش احتفالات الوزارة بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني، والتي تتكرر مرتين في العام في 22 أكتوبر و22 فبراير.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن وزارة السياحة والآثار ستقيم حفلا موسيقيا يتناسب مع طبيعة المكان الذي تتعامد فيه الشمس على وجه رمسيس الثاني، بدون جمهور بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مدير آثار أسوان والنوبة، أن الحفل سيجري بثه مباشرة على صفحات التواصل الاجتماعي بالشراكة مع منصة ""cercle الفرنسية، وهي من أكبر منصات البث المباشر للموسيقى في العالم، و يحييه الفنان العالمي نيلس ستيفن لينك وهو ألماني الجنسية .