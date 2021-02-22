محلل سياسي: جهود ملموسة من أجل تحقيق مصالح الشعب الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المحلل السياسي المختص بالشأن الليبي عبد الستار حتيتة، إن الدولة الليبية في طريقها للاستقرار خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التي تمت خلال الفترة الماضية بعد إجراء الانتخابات وظهور نتيجتها لتكون فترة انتقالية أخيرة قبل إجراء الانتخابات العامة للبلاد، موضحا أن جميع السياسيين والمواطنين يعملون على الحفاظ على ما توصلوا إليه لصالح استقرار مستقبل البلاد.

وأضاف أنه من المعروف أنه يتم حالياً تشكيل حكومة مؤقتة جديدة في ليبيا تسمى حكومة الوحدة الوطنية، والتي ستتولى جميع مسؤوليات الحكم في البلاد لحين حلول موعد الانتخابات العامة، والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 وفي ذات الوقت يقوم رئيس وزراء الحكومة الجديدة في ليبيا عبد الحميد دبيبة، بتعيين وزراء جدد لمجلس الوزراء.

وأوضح أن الحكومة الجديدة لم يتم تشكيلها بشكل نهائي بعد وأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة يقوم بإجراء مشاورات مع نواب من مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة التي سيقدمها خلال أيام قليلة لإقرارها.

وأشار إلى أن لقاء المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش نتج عنه مناقشة مجموعة واسعة من القضايا وأكد خلال لقائه مع معيتيق أن مهمته هي المساهمة في دعم الاستقرار في ليبيا والدور المناط به للأجسام التشريعية والتنفيذية وأشاد بالجهود المبذولة لمعالجة عديد الملفات التي تمهد الطريق نحو المصالحة لحل الأزمة الليبية.

وأكد المحلل السياسي، أن هناك محاولت للتوصل إلى مشروع ميزانية موحدة إذا لم يتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وهذا سيتيح المجال للسلطة التنفيذية للعمل بشكل طبيعي والوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب من أجل تحقيق مصالح الشعب الليبي.