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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 111 مليوناً و251 ألف حالة

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ابوظبي - سيف اليزيد - بلغ إجمالى عدد الإصابات المؤكدة بفيروس المستجد فى مختلف أنحاء العالم 111 مليوناً و251 ألفاً و612 حالة حسبما أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. 
وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه بلغ مليونين و463 ألفاً و736 حالة .
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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