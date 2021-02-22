جرائم تركيا.. حبس نائب بالبرلمان لنشره أراء معارضة لأردوغان على وسائل التواصل

عرض موقع "تركيا الآن" مثالا جديدا على استمرارا النهج المعادى ضد المعارضين فى تركيا، حيث ذكر أن الدائرة الجنائية السادسة عشرة بمحكمة الاستئناف العليا بأنقرة، أصدرت حكمًا بالسجن لمدة عامين و6 أشهر على نائب حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجلي أوغلو، بتهمة "الترويج لمنظمة إرهابية".

وذكر الموقع، أنه فتح مكتب المدعى العام بأنقرة، تحقيقًا ضدهم بزعم أنه نشر بعض الأشياء الاستفزازية على وسائل التواصل الاجتماعي، عن مقتل 13 مدنيًا على يد منظمة حزب العمال الكردستاني.

ودافع في وقت سابق نائب البرلمان التركي عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عن حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه أنقرة بقتل 13 مواطنًا تركيًا في شمال العراق، وقال إن الحزب دائمًا ما يسعى لإحلال السلام، ويرغب في العودة الآمنة إلى الأراضي التركية، وأن السلطات هي من شنت الحرب على عناصر الحزب، ما تسبب في استدعاء النائب التركي للتحقيق أمام مكتب المدعي العام في أنقرة.

ويذكر أن السلطات التركية فتحت ي تحقيقات بحق النائبين بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، وهدى قايا، بسبب منشوراتهما "الاستفزازية" على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تمثل دعاية للإرهاب، حسب تعبير بيان المدعي العام التركي