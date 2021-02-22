حالة انتحار جديدة فى تركيا بسبب الفقر والأحوال الاقتصادية

أقدم شاب تركى يدعى فولكان أوزكان، 36 عاما، على الانتحار شنقا بحبل بسبب إصابته بالاكتئاب، داخل منزله في شارع عدنان مندريس في منطقة فوكا بمحافظة موغلا.

وذكرت جريدة كى آر تى التركية، أن "أوزكان" عامل صحي يعمل في مستشفى فتحية الحكومي في منطقة فتحية في موغلا منذ 12 عاما، انتحر عندما لم يتمكن من الخروج من الاكتئاب الذي أصيب به.

ويعاني الشباب التركي حالة من فقدان الأمل واليأس في ظل تدهور اقتصاد البلاد وفقدان الأمل في الحصول على فرص العمل.

وفى السياق، صرح المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، بأنه بينما بلغ عدد المواطنين العاطلين عن العمل في نوفمبر الماضي 4 ملايين، فإن عدد المواطنين الذين لا يبحثون عن عمل بسبب فقدانهم الأمل في حين أنهم جاهزون للعمل بلغ 4 ملايين و832 ألفا، مما يعني تجاوز عدد المواطنين الذين فقدوا الأمل في العثور على عمل عدد العاطلين عن العمل