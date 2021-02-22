اخبار العالم

انخفاض معدل الإصابة بكورونا في نيويورك إلى 2.99%

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل الإصابة بكورونا في نيويورك إلى 2.99% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل معدل الإصابة بكوفيد19- في نيويورك إلى مستوى منخفض جديد منذ موجة ارتفاع عدد الحالات في موسم العطلات قبل ثلاثة اشهر.

وعادت النتائج الايجابية للفحوصات عند معدل 99. 2 %، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب حاكم الولاية أندرو كومو أمس الأحد.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل الحالات الإيجابية إلى أقل من 3 منذ 23 /نوفمبر.

وكان أحدث معدل متوسط للفحوصات الايجابية في نيويورك 41. 4 %.

وشهدت الولاية وفاة 75 شخصا بسبب كوفيد19- يوم السبت، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات في الولاية إلى ما يقرب من 38 الف شخص- وهو من بين أعلى المعدلات في البلاد.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا