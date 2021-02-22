شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل الإصابة بكورونا في نيويورك إلى 2.99% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل معدل الإصابة بكوفيد19- في نيويورك إلى مستوى منخفض جديد منذ موجة ارتفاع عدد الحالات في موسم العطلات قبل ثلاثة اشهر.

وعادت النتائج الايجابية للفحوصات عند معدل 99. 2 %، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب حاكم الولاية أندرو كومو أمس الأحد.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل الحالات الإيجابية إلى أقل من 3 منذ 23 /نوفمبر.

وكان أحدث معدل متوسط للفحوصات الايجابية في نيويورك 41. 4 %.

وشهدت الولاية وفاة 75 شخصا بسبب كوفيد19- يوم السبت، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات في الولاية إلى ما يقرب من 38 الف شخص- وهو من بين أعلى المعدلات في البلاد.