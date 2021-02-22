شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 أشخاص جراء تحطم طائرة عسكرية في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع المكسيكية أمس الأحد مقتل ستة أشخاص في تحطم طائرة عسكرية شرقي البلاد.

وقالت الوزارة إن الطائرة من طراز ليرجيت 45 تحطمت أثناء إقلاعها من مطار إل لينسيرو في بلدية إيميليانو زاباتا بولاية فيراكروز.

ولم يتضح بعد سبب الحادث.

وأعرب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن تعازيه لعائلات الضحايا عبر تويتر.

وكتب على تويتر "خالص التعازيّ لأقارب الضباط والجنود الستة الذين فقدوا حياتهم في حادث تحطم طائرة في فيراكروز".