10 داعشيات بسوريا يضربن عن الطعام.. ورسالة إلى فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت عشر نساء فرنسيات ينتمين لتنظيم داعش الإرهابي محتجزات بسوريا إضرابا عن الطعام؛ احتجاجا على رفض فرنسا "تنظيم عودتهن مع أطفالهن".

وفي بيان، قال المحاميان ماري دوزيه ولودوفيك ريفيير اللذان يقدمان المشورة لبعض تلك النساء إنه "بعد سنوات من الانتظار وعدم وجود أي احتمال (لصدور) حكم (..) فإنهن يشعرن بأنه ليس لديهن خيار آخر سوى الامتناع عن تناول الطعام".



وأضاف البيان: "شرحت تلك النساء في رسائل صوتية مرسلة إلى أقاربهن أنهن لم يعدن يتحملن مشاهدة أطفالهن يعانون، وأنهن يرغبن في تحمل مسؤوليتهن وفي أن يتم الحكم عليهن في فرنسا على ما فعلنه".

وتُحتجز نحو 80 امرأة كنَّ قد انضممن إلى تنظيم داعش مع 200 طفل، في معسكرات بسوريا تديرها القوات الكردية.

وتعتمد باريس منذ سنوات سياسة كل حالة على حدة في ما يتعلق بإعادة هؤلاء الأطفال. وتمت حتى الآن إعادة 35، معظمهم أيتام.