الصين: ترامب أساء للعلاقات ونتطلع للحوار لا المواجهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الصين، الإثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أساءت للعلاقات بين البلدين.

جاء ذلك في تصريحات لوانغ يي، عضو مجلس الدولة المسؤول عن الشؤون الخارجية بالصين، اليوم، في منتدى ببكين.

وقال إن أفعال إدارة ترامب لقمع واحتواء الصين هي السبب الجذري للمشكلات في العلاقات بين البلدين.



وحث "وانغ يي" المسؤولين عن صنع السياسة في أمريكا على الكف عن تشويه سمعة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين والتوقف عن التواطؤ مع القوى الانفصالية.

وأضاف: "نتطلع إلى الحوار لا المواجهة مع الولايات المتحدة".

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نواياه تجاه شكل العلاقة القادمة مع الصين، التي تعد الخصم الاستراتيجي الأول لواشنطن في العالم.

كما كشف بايدن عن رأيه في السياسات التي أقرها سلفه دونالد ترامب للتعامل مع الصين.

وأكد بايدن أنه يريد تجنب أي "نزاع" بين أكبر قوتين اقتصاديتين.