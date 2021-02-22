شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بعد لقاء وزيرة الصحة: دفعة جديدة من لقاح "كورونا" تدخل مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ذكرت وصول دفعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلي مصر مساء اليوم الأحد.

جاء ذلك في تصريحات عقب انتهاء إجتماع لجنة الشؤون الصحية الذي عقد اليوم الأحد برئاسة النائب أشرف حاتم، للاستماع إلي بيان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول أداء وزارتها الفترة الماضية.

من جانبها، قالت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أكدت خلال لقائها أعضاء اللجنة اليوم الأحد، أن هناك دفعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ستصل مصرالليلة، وأخرى غداً.

وأضافت البرلمانية، أن الوزيرة أكدت دخول محافظة كفر الشيخ كمرحلة ثانية في خطة التطوير للخدمات الصحية التي ستقدم للقري المصرية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهو أيضا ما أكدته الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة، موضحة أن الوزيرة أشارت إلى دخول دفعة جديدة للقاح كورونا مساء اليوم، مشيرة إلى أن هناك جرعات جديدة ستصل، عددها 100 مليون جرعة تكتمل قبل نهاية العام الجارى، وقبل بدء الموجة الثالثة من الجائحة.

وقالت عبد الحليم، إن الوزيرة أكدت تطعيم المواطنين باللقاح سيبدأ من الأسبوع المقبل .

وأضافت " عبد الحليم " ان وزيرة الصحة كشفت عن بدء حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل بعد ظهور نوع جديد منه إيضاحها أن النوع المنتشر حاليا جديد لاسيما وأن مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام 2005 وأن التطعيم سيكون عبارة عن 3 جرعات يفصل بينها شهرين و سيتم تطعيم جميع الأطفال حتى يتم التخفيف من ظهوره مرة أخرى

وأوضحت عضو اللجنة أن الوزيرة نوهت إلى احتمالية إنشاء مصنع لإنتاج البلازما في العاصمة الإدارية، لاسيما أن قانون تجميع البلازما سيصدر قريبا من مجلس النواب .

من جانبه قال النائب فريدى البياضى: " لقد تقدمت بمشروع تعديل القانون الأسبوع الماضي، والقانون الحالي يسمح لرئيس الوزراء بإضافة الأطقم الطبية لصندوق دعم الشهداء، بناء على طلب الوزير المختص، ومستعد لسحب مشروعي إذا تقدمت الوزيرة بضم الأطقم الطبية، وأقرت الحكومة الأمر، لكن مايهمني في النهاية هو إنصاف الأطقم الطبية، وليس من قام بالأمر".