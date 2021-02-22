شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عواصم لمصر فى متحف العاصمة الادارية .. من الفرعونية حتى الخديوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير السياحة والاثار الدكتور خالد عنانى ، عن الانتهاء من متحف عواصم مصر والمقام بالعاصمة الإدارية الجديدة ليروي تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، وذلك خلال إلقاء بيانه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي عن الفترة 2018-2020.

وفي هذا الصدد نستعرض تفاصيل ومكونات المتحف الجديد، في ضوء كلمه الوزير علي النحو الاتي :

1- يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 8 عواصم هي منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية.

2- عرض مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة فى كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، وأدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

3- القسم الثاني من المتحف عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصري القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو التي تم اكتشافها عام 2018 بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى قاعة للمومياوات والتوابيت وفتارين تحتوي على الأواني الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكي الطقوس الدينية فى مصر القديمة.

4- يتضمن العرض المتحفي، استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث تم تزويد قاعات العرض بشاشات تعرض فيلم بانورامي تفاعلي "المالتى ميديا" لعرض التاريخ صوتا وصورة، وعرض توضيحي لشكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة، وطبيعة العمارة السكينة والمباني الدينية بها وأشهر معالمها، لتضيف لمسة إبداعية جديدة ومختلفة .