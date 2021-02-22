شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: مخالفات البناء أرث قديم وصعب والدولة جادة فى معالجة هذا الملف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مخالفات البناء أرث قديم وصعب والدولة جادة فى معالجة هذا الملف، وتابع:" الدولة السابقة والحكومات السابقة كانت مخطأة.. وأنا قلت قبل كدا أن ويمكن بعض الناس زعلت منى.. قلت الدولة المصرية كانت فى غيبوبة فى ملف العمران على مدار الـ50 الماضية وجاءت الدولة الحالية لترث هذا الأمر وتحاول أن تصحح ما يمكن تصحيحه".

وأضاف "السجينى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "مساء دى أم سى"، الذى تقدمع الإعلامية إيمان الحصرى، عبر قناة "dmc"، أنه يجب أن تتضافر كافة الجهود فى ملف مخالفات البناء حتى يتم القضاء على العشوائيات والبناء المخالف، وتابع:"يجب أن نجتهد مع بعض علشان ننتهى من الملف"، مشدداً على أن الدولة المصرية الآن تعمل على تصحيح ما يمكن تصحيحه.