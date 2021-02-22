شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تعلن نتائج انتخابات نقابة القاهرة الجديدة الفرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بيانا بنتائج جولة الإعادة لانتخابات نقابة القاهرة الجديدة الفرعية الجديدة التي عقدت اليوم الأحد.

وقالت اللجنة إن عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة بلغ عدد 12358عضوًا، وبلغ عدد الحضور 3340 ناخبًا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وأعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية عن فوز أحمد السيد عبد الوهاب حسين مهنا نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1711 صوتًا وفوز محمد محمود إسماعيل منطاوي عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 1730 صوتًا.

كما فاز بمقعد العضوية كل من:

1- طارق إبراهيم محمد خيري 1270 صوتًا.

2- عبد السميع محمد شعيب عبد العال 1193 صوتًا.

3- محمد أبو الغيط إسماعيل 1110 صوتًا.

4- محمود سيد زكي السيد 1082 صوتًا.

5- النميري محمود مكي سلطان 1045 صوتًا.

6- محمد أحمد شعيب محمود 988 صوتًا.

7- تامر طه عبد المقصود أحمد 832 صوتًا.

بينما لم يوافق على الميزانية 1703 عضوًا.