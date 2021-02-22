شكرا لقرائتكم خبر عن أهم تصريحات وزيرة الصحة أمام "النواب".. ضم المستشفيات المركزية لحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، لبيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول استراتيجية عمل الوزارة على مدار العامين ونصف الماضيين، فى ضوء بيان الوزيرة الذى ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

ونستعرض أهم تصريحات وزيرة الصحة أمام لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وجاءت كالتالي:

1 - استعرضت الوزيرة أبرز محاور وآليات عمل الوزارة والتى تم من خلالها إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بـ 4 محافظات هم (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء) وذلك ضمن المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، وتوفير احتياطى استراتيجى للدولة من (الأمصال، اللقاحات، الألبان الصناعية).

2 – استعرضت جهود الوزارة فى تحسين الصحة العامة للمواطنين من خلال تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة.

3 - موافقة القيادة السياسية على إدراج المستشفيات المركزية بالمحافظات المدرجة ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة".

4 - الانتهاء من إنشاء 8 مراكز للبلازما، وبنهاية عام 2021 سوف يتم الانتهاء من إنشاء 20 مركزًا، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى، بالتوازى مع العمل على إنشاء مصنعين لمشتقات البلازما وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك ضمن المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما.

5 – تحدثت عن استراتيجية الوزارة لسد احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من الأطقم الطبية، ولفتت إلى قرار مد سن المعاش للأطقم الطبية بهدف الاستفادة من خبراتهم الطبية، وزيادة أعداد الملتحقين بكليات الطب بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، وإتاحة مستشفيات وزارة الصحة كمستشفيات تعليمية لطلاب كليات الطب.

6 - رفع الكفاءة المهنية للأطقم الطبية لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين من خلال توفير عدد من البرامج التدريبة لهم أبرزها التدريب على نظام طب الأسرة وذلك ضمن مبادرة الاستثمار فى مقدمى الخدمة الطبية بمصر.

7 – أكدت حرص الرئيس السيسى على حماية الأطقم الطبية خلال آداء عملهم، وتلبية كافة احتياجاتهم، بإنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية وصرف التعويضات للأطقم الطبية، بالإضافة إلى وضع ضوابط لصرف التعويضات لذوى شهداء المهنة من الأطقم الطبية.

8 - التعاقد مع شركات "إلكتروميكانيك" للاستعانة بها فى مجال تشغيل وصيانة الأجهزة الطبية، فى إطار جهود الوزارة لحوكمة وصيانة الأجهزة.

9 - أكدت على العمل باستراتيجية الدولة لضبط معدلات النمو السكانى، بإتاحة وسائل تنظيم الأسرة مجانًا للسيدات.

10 - مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" ساهمت فى خفض معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية بنسبة 50%.

11 - تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد.

12 - الاستعانة بخبراء من دول العالم لوضع معايير للوجبة الغذائية لطلاب المدارس، تتضمن كافة العناصر الغذائية، وتوفيرها من خلال منظومة مميكنة للتأكد من حصول الطلاب عليها.

13 – أكدت حرصها على متابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال زيارتها الميدانية بشكل دورى بمختلف القرى والمراكز بالمحافظات.

14 – الحرص على توفير كافة الاحتياجات الطبية للمواطنين بما يضمن تقديم أفضل طبية للمواطنين.

15 - خطة الوزارة لتصنيع لقاحات فيروس كورونا محليًا وتوقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتصبح مصر مركزًا لتصنيع اللقاحات بالشرق الأوسط وأفريقيا.