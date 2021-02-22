شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الإعلاميين ينعى اللواء سعد عباس وكيل أول وزارة الأعلام الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، ببالغ الحزن والأسى اللواء سعد عباس وكيل أول وزارة الاعلام الأسبق، والذي وافته المنية أثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال سعدة، إن اللواء سعد عباس كان دمث الخلق ويحظي باحترام وتقدير من الجميع لما عرف عنه من تفاني في العمل، حيث كان يعمل في قطاع أمن ماسبيرو حتى وصل إلى رئاسة القطاع ثم تولي رئاسة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات والمدير التنفيذي الأسبق لنقابة الإعلاميين، رحم الله اللواء سعد عباس وأسكنه فسيح جناته.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.