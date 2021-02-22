شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول بين مجلس الشيوخ وجامعة عين شمس حول مكافحة عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم الأحد، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وبرفقته الدكتور أحمد عبد المنعم استشارى الطب الوقائى، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

وقدم رئيس المجلس الشكر على الجهود المبذولة من رئيس الجامعة والأطباء المرافقين له لإصدار بروتوكول التعاون الطبى بين مجلس الشيوخ وجامعة عين شمس والخاص بتقديم المشورة المرتبطة بطرق مكافحة العدوى فى ظل الجائحة العالمية " كوفيد 19".

ومن جانبه قدم "المتيني" الشكر لرئيس المجلس على اتاحة الفرصة لهذا اللقاء، متمنيًا استمرار التعاون بين المجلس والجامعة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار التعاون بين الجامعة والمجلس الموقر مؤكدًا استعداد الجامعة التام لتقديم الإجراءات العملية لتطبيق ذلك للسادة أعضاء المجلس وأسرهم، وكذا العاملين بالمجلس وأسرهم.

حضر اللقاء وكيلا المجلس، المستشار بهاء أبو شقة وفيبى فوزى، والنائبان الدكتور هانى حنا والدكتور محيى حافظ، ووقع البرتوكول المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والدكتور محمود المتيني.

وفى نهاية اللقاء أهدى "عبد الرازق" درع المجلس لرئيس الجامعة.