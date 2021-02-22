شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية باكتمال النصاب القانونى لعمومية نقابة محامى القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى سخى وكيل نقابة المحامين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، أن المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانونى لنقابة القاهرة الجديدة الفرعية، التى تعقد جولة الإعادة لانتخاباتها اليوم الأحد، بمقر النقابة العامة.

وأشار مجدى سخى إلى أن نتائج الانتخابات سوف ستعلن بواسطة اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، عقب انتهاء عملية الفرز.

شهدت جولة الإعادة لانتخابات نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، المنعقدة بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، اليوم الأحد، اقبالا كثيفا من قبل المحامين، تقام الانتخابات تحت إشراف قضائى من هيئة قضايا الدولة، ويترأس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات المستشار عبد الناصر أبو العزم نائب رئيس الهيئة.

وكانت انتخابات الجولة الأولى لنقابة القاهرة الجديدة عقدت الأحد الماضى، ولم يكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية.

يذكر أن النقابة العامة للمحامين عقدت الجولة الأولى للانتخابات بـ 18 نقابة فرعية هي: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء، بإجمالى 170 لجنة فرعية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، نتيجة المرحلة الاولى التى عقدت لنقابات شمال الجيزة وجنوب الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وشمال أسيوط وجنوب أسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، قد أصدرت من قبل قرارا من ستة بنود بشأن موقف انتخابات مجلس نقابة المحلة الكبرى عقب الحكم الصادر بتاريخ 31 يناير الماضى من محكمة القضاء الإدارى، وقررت وقف الإجراءات التى تمت بشأن فتح باب الترشح لمحكمة شرق طنطا (المحلة الكبرى)، واعتبارها كأن لم تكن وتكليف إدارتى الحاسب الآلى والسجلات بتحديد الأسماء المقيدة بجدول ثالث المحلة، وفتح باب التقدم للنقل وفقا للضوابط المحددة من النقابة، وذلك من يوم 3/2/2021 وحتى يوم 9/2/2021 وإعادة فتح باب الترشح على مقاعد النقابة الفرعية لمحكمة شرق طنطا (المحلة الكبرى)، وذلك اعتبارا من 10/2/2021 وفقًا للجدول الزمنى المرفق بالقرار، وتجرى الانتخابات.