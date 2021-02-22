شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالنواب تناقش بيان وزيرة الصحة عن تنفيذ برنامج الحكومة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأ منذ قليل الاجتماع المغلق لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، للاستماع لبيان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن أداء وزارتها خلال الفترة الماضية ( 2018-2020)، على أن تواصل غدا الإثنين مناقشة البيان ودراسته.

وذكرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، خلال إلقاء بيانها أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، العديد من الجهود التى تقوم بها الوزارة للحفاظ على الصحة العامة ، وكذلك تنفيذ مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى القطاع الصحى ، ومنها مبادرة علاج السمنة لطلاب المدارس من الصف الأول الابتدائي إلي السادس الابتدائي ، و دعم صحة المرأة، واكتشاف ضعف السمع للأطفال وحديثي الولادة، وفحص الأمراض المزمنة، والكشف المبكر للاعتلال الكلوى، ومبادرة دعم الحياة الصحية، وتطوير مستشفيات الصدر والحميات وغيرها من المبادرات.

وأضافت زايد ، أن هذه المبادرات الرئاسية في مجال الصحة ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، حيث أصبحت مصر تمتلك نظاما صحيا قويا يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذى تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات، وأن هذه المبادرات كانت ذات أثر فى تجنب وفيات كثيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ونوهت وزيرة الصحة ، الى أن مبادرة القضاء على "فيروس سي" نجحت في الكشف على 70 مليون مواطن، مما جنبنا المزيد من الوفيات في الجائحة، وأن مصر نجحت فى الوصول إلى صفر إصابات جراء فيروس "سى"، وأن مبادرة القضاء على فيروس سى وفرت على البلاد نحو 64 مليار جنيه كان يتم إنفاقها سنويا على علاج المرضى، وتبعات المرض، فضلا عن النجاح فى حماية 150 ألف مواطن من الإصابة بفيروس سى، أن حملة القضاء على فيروس سى تكلفت نحو 4 مليارات جنيه، مؤكدة أن المسح في 7 شهور، بواقع 2.5 مليار جنيه للعلاج، و1.5 مليار للمسح، استفاد منها 70 مليون مواطن.