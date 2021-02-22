شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أحمد مهنا بمنصب نقيب محامى القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، عن فوز أحمد مهنا، بمنصب نقيب محامى القاهرة الجديدة.

وكان مجدى سخى وكيل نقابة المحامين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، أكد من قبل أن المؤشرات الأولية تفيد باكتمال النصاب القانوني لنقابة القاهرة الجديدة الفرعية، التي تعقد جولة الإعادة لانتخاباتها اليوم الأحد، بمقر النقابة العامة.

وأشار مجدى سخى، إلى أن نتائج الانتخابات سوف ستعلن بواسطة اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، عقب انتهاء عملية الفرز.

شهدت جولة الإعادة لانتخابات نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، المنعقده بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، اليوم الأحد، اقبالا كثيفا من قبل المحامين، تقام الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، ويترأس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات المستشار عبد الناصر أبو العزم نائب رئيس الهيئة.

وكانت انتخابات الجولة الأولى لنقابة القاهرة الجديدة عقدت الأحد الماضى، ولم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية.

يذكر أن النقابة العامة للمحامين عقدت الجولة الأولى للانتخابات بـ 18 نقابة فرعية هي: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء، بإجمالي 170 لجنة فرعية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، نتيجة المرحلة الأولى التى عقدت لنقابات شمال الجيزة وجنوب الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وشمال أسيوط وجنوب أسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان و البحر الأحمر والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.