شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يؤكد الدعم الكامل للقضاء المصرى ويصف نادى القضاة" بـ"السند".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعداد المجلس التام لدعم القضاء المصرى وكل ما من شأنه المساهمة فى رفعة شأن القضاء، مثمنا دور نادى القضاة الذى وصفه بـ"بيت القضاة الكبير".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الأحد، وفد رفيع المستوى من نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وبحضور المستشار حازم أبو سديرة، أمين صندوق نادى القضاة، والمستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.

وأعرب عبد الرازق، عن سعادته البالغة بالزيارة الكريمة لنادى القضاة والذى وصفته بـ"سند القضاة"، إذ يمثل تاريخ عريق رمزًا لقضاء مصر الشامخ.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، أنه مهما تحديث عن مدى الاعتزاز بدور نادى القضاة المنشود دائما لإعلاء شأن السلطة القضائية والتعبير عما يجول فى أرجائها، فهو شهادة مجروحة، لاسيما وانتمائى لهذه المهنة المقدسة التى شرفت دائما بانتمائى لها.

وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أن المجلس لا يألوا جهدا فى تقديم كل ما هو ممكن لدعم القضاء المصرى، معربًا عن اعتزازه وشكره على هذه الزيارة الكريمة.

وفى ختام كلمته، دعا رئيس مجلس الشيوخ أن يوقف نادى القضاة ومجلس إدارته فى رسالتهم، قائلًا: "لست وحدى من يتمنى لهم النجاح، فى مهمتهم، فكل من ينتمى للأسرة القضائية، يتمنى أن يكونوا على قدر المسئولية المعلقة على أعناقهم".

من جانبه أكد المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى قضاة مصر على الآمال العريضة التى يضعها الشعب المصرى فى مجلس الشيوخ ودوره الوطنى، وكذا أيضًا اسرة القضاء المصرى، قائلًا: "نرجو من الله أن يكون المجلس على قدر آمال الشعب المصري".

وأضاف عبدالمحسن، أن اختيار عبدالرازق لهذا المنصب الرفيع لاقى ارتياحا كبيرا لدى جموع القضاة، معربًا عن أمله أن يكون هناك تعاون على أعلى مستوى بين النادى وجموع القضاة من جهة وبين مجلس الشيوخ برئاسة القامة القضائية ممثلة فى المستشار عبدالرازق من جهة أخرى، وان يكون هذا التعاون لصالح المواطن والقضاء المصرى.