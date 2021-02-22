شكرا لقرائتكم خبر عن صحة البرلمان: سلالات جنوب أفريقيا لم تظهر بمصر والدولة مستعدة لمواجهة آى سلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللقاحات ستكون متوفرة للمواطنين خلال الشهر القادم، مؤكدا، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية صدى البلد، أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا تكفي 50 مليون مواطن.

وأضاف الدكتور أشرف حاتم، أن وزيرة الصحة أكدت جاهزية الدولة واستعداداتها على مواجهة الموجة الثالثة من كورونا، مشيرا أن مصر مستعدة لمواجهة أي سلالات جديدة لكورونا.

وأشار أن سلالات جنوب أفريقيا لم تظهر في مصر، وأن نواب لجنة الصحة أكدوا ضرورة تقديم الحكومة لقانون المسئولية الطبية.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، تدريب جميع أطباء مصر في وزارة الصحة والجامعات على تشخيص وعلاج فيروس كورونا عبر برتوكولات العلاج .، مضيفا اشتغلنا على مستوى بروتوكول العلاج ..الوزارة قادت قاطرة مصر في علاج كورونا على مستوى العلاج والأبحاث والتدريب".

وحذر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة الصحة هالة زايد، من تناول بعض الأدوية كوقاية من فيروس كورونا، قائلا: حتى الآن لا يوجد بحث قوى لتناول بعض الأدوية كوقاية من الفيروس، نرجو عدم استخدامه كوقاية، وبعض الأدوية مهمة جدا في العلاج إلى أن تثبت الدراسات العلمية بأن لها دورا في الوقاية من عدمه".