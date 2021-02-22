شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تنعى الراحل سعد عباس : قدم كل جهد مخلص ومتميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين ، ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الراحل سعد عباس ، رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة الأسبق الذى وافته المنية اليوم بعد رحله عطاء طويلة ،وقدم خلال توليه العديد من المناصب كل جهد مخلص ومتميز وحظى باحترام ومحبه كل زملاء العمل.

وتوفى ،اليوم الأحد، اللواء سعد عباس رئيس شركة صوت القاهرة، ورئيس أمن ماسبيرو الأسبق، ووالد المذيع أحمد الشناوى ، وشقيق مذيع الرياضة محمد عباس.

وجاءت وفاة عباس بعد معاناة مع المرض استمرت عدة أشهر دخل على إثرها العناية المركزة عدة مرات.

تدرج الراحل سعد عباس فى العديد من المناصب داخل وزارة الإعلام، حيث تولى رئاسة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ، عقب ثورة يناير2011 واستمر فيها عدة سنوات، ومن قبلها تولى منصب مدير أمن ماسبيرو، كما عمل وكيلا لوزارة الإعلام وغيرها من المناصب المهمة التى جعلتها أحد أبناء ماسبيرو البارزين.