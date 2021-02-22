شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الخطة بالنواب تنتهى من إعداد تقريرها عن بيانى وزيرى المالية والتخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة شارفت على الانتهاء من تقريرها بشأن بيانى وزيرى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، الذين تم إلقائهما أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك بعد مناقشة البيانين فى اجتماعات اللجنة، وبحضور الوزيرين الدكتور محمد معيط والدكتورة هالة سعيد، لافتا إلى أن التقرير فى مرحلة الصياغة النهائية ومن المقرر الانتهاء منه خلال الأسبوع الجارى.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد استعرضت أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الإثنين الموافق 8 فبراير الجارى، بيان الوزارة بشأن ما تم إنجازه فى سبيل تنفيذ برنامج الحكومة، والذى تضمن عددا من المؤشرات الهامة وفى مقدمتها، تحسن مؤشر جودة البنية الأساسية بـ48 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 52 عالميا عام 2019، فضلا عن تحسن مؤشر جودة الطرق بـ90 مركزا لتحتل مصر المركز رقم 28 عالميا.

كما ألقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بيان الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2 فبراير الجارى، وتضمن البيان الجهود المباشرة التى قامت بها الوزارة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ومنذ بداية الجائحة أعلنت الحكومة عن خطة شاملة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا، تضمنت حزمة تحفيزية تبلغ نحو 100 مليار جنيه بما يعادل 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى، وحددت وزارة المالية أولوياتها لمواجهة الأزمة، والتى اشتملت على التنسيق المستمر ومساندة جميع الأطراف، واستهداف إجراءات ومساندة محددة المدة تخاطب الفئات المستهدفة مع التخارج منها فى التوقيتات المناسبة لتجنب حدوث تدهور دائم فى الأوضاع الاقتصادية والمالية.