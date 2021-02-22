انتزاع 1500 لغم «حوثي» في أسبوع

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1.531 لغماً، خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات.

وأوضح المركز، في بيان، أن الألغام تنوعت ما بين 100 لغم مضاد للأفراد، و388 لغماً مضادًا للدبابات، و1.041 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 218.924 لغماً زرعتها الميليشيات «الحوثية» في الأراضي والمدارس والمنازل في اليمن، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.

وأشار المركز، إلى أنه تمكن خلال الأسبوع الفائت من انتزاع 14 لغماً مضاداً للأفراد و287 ذخيرة غير متفجرة و264 لغماً مضاداً للدبابات في محافظة عدن، ونزع 9 ذخائر غير متفجرة، ولغم واحد مضاد للدبابات في مدينة زنجبار بمحافظة أبين.

كما نزع المركز مئات الألغام المضادة للأفراد والدبابات والزخائر غير المتفجرة في قعطبة بمحافظة الضالغ ومدينة خب الشغب بمحافظة الجوف ومديرية الخوخة بالحديدة ومحافظة مأرب ومديرية عتق بمحافظة شبوة. ولفت المركز إلى أن فريق «مسام» انتزع 13 لغماً مضاداً للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة بمديرية المخا، و11 لغماً مضاداً للدبابات في مديرية موزع، ونزع 52 لغماً مضاداً للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة ولغم مضاد للأفراد وعبوتين ناسفتين بمديرية ذباب في تعز.